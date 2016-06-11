شرطة المسطحات المائية بالقاهرة تضبط 369 قضية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 369 قضية ومخالفة متنوعة.

يأتى ذلك بعدما وجه اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية ) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية.

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