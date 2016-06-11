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نيابة العجوزة تباشر التحقيقات مع محام وشقيقته فى مقتل زوجته

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نيابة العجوزة تباشر التحقيقات مع محام وشقيقته فى مقتل زوجته نيابة العجوزة تباشر التحقيقات مع محام وشقيقته فى مقتل زوجته
يباشر أحمد عبدالفتاح، وكيل أول نيابة العجوزة، التحقيق مع محام وشقيقته لاتهامهم بقتل زوجة الأول.

البداية بورود بلاغ إلى المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث العجوزة، يفيد بوفاة ربة منزل نتيجة إصابتها بعدة جروح عقب نقلها إلى المستشفى، حيث تدهورت حالتها الصحية وفارقت الحياة.

وبالتحري تبين أن زوج المجني عليها وشقيقته قاما بالاعتداء عليها بالضرب فارقت الحياة، نتيجة خلافات أسرية بينهم.


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