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وكيل التعليم بكفر الشيخ: تفعيل الأنشطة الصيفية وسد العجز بالمدارس

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وكيل التعليم بكفر الشيخ: تفعيل الأنشطة الصيفية وسد العجز بالمدارس وكيل التعليم بكفر الشيخ: تفعيل الأنشطة الصيفية وسد العجز بالمدارس
عقد اجتماع بديوان مديرية التربيه والتعليم برئاسة الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور صلاح الدين عثمان وكيل المديرية، والسيد السنور مدير التعليم الفنى، وأحمد فودة المدير العام بالمديرية، وصلاح فهمى المدير العام للشئون المالية والإدارية، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى، ومديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة تفعيل الأنشطة الصيفية بالمدارس، وسد العجز بالمدارس قبل بداية العام الدراسى المقبل.

قالت الدكتورة منى مصطفى كيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، إن الأنشطة الصيفية متنفس للطلاب من خلال ممارسة الأنشطة المتعددة، وإقامة المسابقات فى كافة الأنشطة.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها ناقشت كيفية التغلب على عملية سد العجز بين المدرسين والوظائف الإشرافية قبل بداية العام الدراسى الجديد 2016-2017، من أجل استقرار العملية التعليمية والعمل على راحة المعلمين.

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