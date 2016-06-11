إسرائيل تشترط تحديد مكان دفن منفذى العمليات الاستشهادية لإعادة جثثهم

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية ستعيد جثث منفذى العمليات الاستشهادية إلى عائلاتهم بشرط تحديد مكان الجنازة والدفن، ما يعنى انه قد يتم دفن منفذ أى عملية خارج بلدته.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان، صادق على توصية الشرطة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هذا القرار ينضم إلى سلسلة من الشروط التى حددتها الشرطة لإعادة الجثث، وتم اتخاذه فى اعقاب الفحص الذى اجرته الشرطة اثر جنازة الشاب الفلسطينى علاء ابو جمال من بلدة جبل المكبر الذى نفذ فى نوفمبر الماضى عملية دهس وطعن فى القدس المحتلة، وأسفرت عن قتل اسرائيلى وإصابة ثلاثة.

وقد احتجزت إسرائيل جثة أبو جمال، طوال 8 أشهر، وإعادتها الى أسرته قبل اسبوعين وفق سلسلة من القيود، من بينها تحديد عدد المشيعين بـ 40 شخصا، لكن المئات شاركوا فى الجنازة، وسمعت خلالها هتافات قومية، إلا انه لم يسمح لغالبية المشاركين بدخول المقبرة، وجرى الدفن وفقا للاتفاق مع الشرطة، وبعد ذلك أمر أردان الشرطة بوقف اعادة الجثث الى عائلاتهم.

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http://www.youm7.com/story/2016/6/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8--4-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%885-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-/2754024