أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"بن على" يقاضى قناة تونسية بتهمة الإهانة وانتحال صفة بسبب برنامج ساخر

Google+ Print
"بن على" يقاضى قناة تونسية بتهمة الإهانة وانتحال صفة بسبب برنامج ساخر "بن على" يقاضى قناة تونسية بتهمة الإهانة وانتحال صفة بسبب برنامج ساخر
أقام الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على اللاجئ فى منذ الاطاحة بنظامه مطلع 2011، دعوى قضائية "استعجالية" أمس الجمعة عبر محاميه فى تونس ضد قناة تلفزيونية محلية لوقف بث برنامج ساخر يتقمص فيه مقلد أصوات شخصية بن علي، بحسب ما أعلن محاميه.

وقال موقع ميدل ايست أنه منذ الاول من رمضان، شرع تلفزيون "التاسعة" الخاص فى بث برنامج ساخر من نوع الكاميرا الخفية بعنوان "ألو...جدة" يتقمص فيه وسيم الحريصى المشهور فى تونس بتقليد اصوات سياسيين ورياضيين وفنانين معروفين، شخصية بن على الذى يقيم فى مدينة جدّة السعودية.

وقال منير بن صالحة محامى بن على أنه أقام الجمعة و"بطلب شخصي" من الرئيس الأسبق دعوى قضائية "استعجالية" ضد قناة التاسعة طالبها فيها بـ"إيقاف بث البرنامج" بتهم "المس من الكرامة" و"المس من الشرف" و"انتحال الصفة".

وأضاف أن القضاء حدد يوم 14 يونيو تاريخا لجلسة ستنظر فى القضية، ومن جهته قال معز بن غربية مالك قناة التاسعة، ان المحكمة أرسلت اليه الجمعة اخطارا قانونيا بتحديد 14 يونيو تاريخا للجلسة.

وأضاف بن غربية ان قناته ستواصل بث البرنامج الذى "يندرج فى اطار مجرد فذلكة لا يجب أن نعطيها حجما أكثر مما تستحق" مذكرا بأن القناة "وضعت لافتة فى أول البرنامج تقول بأنه ليس له أى خلفيات سياسية".

وفى "ألو...جدة" يستضيف مقدم البرنامج شخصيات تونسية معروفة لمحاورتها حول مسألة ما، ثم يتظاهر بعد وقت وجيز من انطلاق البرنامج بتلقى اتصال مفاجئ عبر سكايب من بن على الذى قرر دون سابق اعلام ان يخص القناة بأول تصريح اعلامى له منذ هروبه الى السعودية يوم 14 يناير 2011.

موضوعات متعلقة:
>منظمة أرباب العمل التونسية ترفض المشاركة فى حكومة وحدة وطنية

http://www.youm7.com/story/2016/6/10/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/2756334
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة