"بن على" يقاضى قناة تونسية بتهمة الإهانة وانتحال صفة بسبب برنامج ساخر

أقام الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على اللاجئ فى السعودية منذ الاطاحة بنظامه مطلع 2011، دعوى قضائية "استعجالية" أمس الجمعة عبر محاميه فى تونس ضد قناة تلفزيونية محلية لوقف بث برنامج ساخر يتقمص فيه مقلد أصوات شخصية بن علي، بحسب ما أعلن محاميه.

وقال موقع ميدل ايست أنه منذ الاول من رمضان، شرع تلفزيون "التاسعة" الخاص فى بث برنامج ساخر من نوع الكاميرا الخفية بعنوان "ألو...جدة" يتقمص فيه وسيم الحريصى المشهور فى تونس بتقليد اصوات سياسيين ورياضيين وفنانين معروفين، شخصية بن على الذى يقيم فى مدينة جدّة السعودية.

وقال منير بن صالحة محامى بن على أنه أقام الجمعة و"بطلب شخصي" من الرئيس الأسبق دعوى قضائية "استعجالية" ضد قناة التاسعة طالبها فيها بـ"إيقاف بث البرنامج" بتهم "المس من الكرامة" و"المس من الشرف" و"انتحال الصفة".

وأضاف أن القضاء حدد يوم 14 يونيو تاريخا لجلسة ستنظر فى القضية، ومن جهته قال معز بن غربية مالك قناة التاسعة، ان المحكمة أرسلت اليه الجمعة اخطارا قانونيا بتحديد 14 يونيو تاريخا للجلسة.

وأضاف بن غربية ان قناته ستواصل بث البرنامج الذى "يندرج فى اطار مجرد فذلكة لا يجب أن نعطيها حجما أكثر مما تستحق" مذكرا بأن القناة "وضعت لافتة فى أول البرنامج تقول بأنه ليس له أى خلفيات سياسية".

وفى "ألو...جدة" يستضيف مقدم البرنامج شخصيات تونسية معروفة لمحاورتها حول مسألة ما، ثم يتظاهر بعد وقت وجيز من انطلاق البرنامج بتلقى اتصال مفاجئ عبر سكايب من بن على الذى قرر دون سابق اعلام ان يخص القناة بأول تصريح اعلامى له منذ هروبه الى السعودية يوم 14 يناير 2011.

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