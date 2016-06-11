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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وتكون قوية أحيانا فوق البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة خاصة غربا ويطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على السواحل وبعض المناطق الداخلية خاصة الغربية .
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> حركة الرياح : جنوبية غربية / 10 - 20 / 25 كم/ساعة خلال الصباح  تصبح شمالية غربية / 15 -30 /35 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء بوجه عام وتصل 45 كم/ساعة على البحر .

البحر .. مضطرب الموج .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن خمسة أقدام إلى سبعة وثمانية أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة وثماني دقائق ظهرا .

                          درجات الحرارة            نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    42      28              85       10 .
> دبي                        41      29              80       15 .
> الشارقة                   42      28              75       15.
> عجمان                    42      29              75       15.
> أم القيوين                42       29             75        15 .
> رأس الخيمة             43       28             70        10 .
> الفجيرة                   38       30             85       20.
> العين                     44       29              70       10 .
> ليوا                       45      28               75       10 .
> الرويس                  40      26               90       20 .
> السلع                    42       26               95       25.
> دلما                      40      31               85       30 .
> طنب الصغرى          35      29               90       45 .
> طنب الكبرى            35      29               90       45 .
> أبوموسى               36       29               85       40.
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