محافظ الإسماعيلية يناقش نقل الورش الحرفية إلى مجمع الحرفين

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم السبت، النائبة آمال رزق الله عضو البرلمان وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبرلمان، وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة ملف مشكلة نقل الورش الحرفية والصناعات الصغيرة من داخل المدينة والكتلة السكنية إلى مجمع الصناعات الحرفية الجديد بمدينة الحرفيين التى تقام بالمنطقة الحرة الاستثمارية العامة بمدينة المستقبل.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة سبل تفعيل آليات تنفيذ المشروع واستكمال ما تبقى من أعمال للانتهاء من هذا المشروع الذى طال انتظار تحقيقه لسنوات طويلة حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة، والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى وحماية البيئة.

كما تعهدت نائبة الإسماعيلية خلال اللقاء بعرض هذا الملف على لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورفع الأمر إلى الوزراء المختصين والتنسيق التام مع وزارة التعاون الدولى وتوفير التمويل المالى اللازم لإنهاء هذا المشروع.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعًا فى تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنهاء هذا المشروع، الذى يعد إضافة جديدة لإنجازات المحافظة.

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