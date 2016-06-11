دير شبيجل: ألمانيا تحذر المشرعين من أصل تركي من السفر إلى تركيا

ذكرت مجلة دير شبيجل يوم السبت أن وزارة الخارجية الألمانية حذرت أعضاء البرلمان من ذوي الأصل التركي من السفر إلى تركيا في الوقت الراهن لأنه لا يمكن ضمان سلامتهم.

وأصدر البرلمان الألماني هذا الشهر قرارا يصف فيه مذبحة 1915 التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن بأنها إبادة جماعية مما زاد من حدة التوتر بين برلين وأنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن المشرعين الأحد عشر من أصل تركي الذين صوتوا لصالح القرار دماؤهم ملوثة ويتعين أن تحلل في معمل ووصفهم بأنهم إرهابيون.

وتلقى زعيم حزب الخضر في ألمانيا جيم أوزديمير الذي أيد القرار تهديدات بالقتل.

وبحسب رويترز قالت دير شبيجل إن الوزارة خلصت إلى أن سلامة المشرعين لا يمكن ضمانها.

وأضافت المجلة أن المشرعين الآخرين من أصل تركي ألغوا زيارات عمل إلى تركيا.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.