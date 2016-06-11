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وزير الدفاع العراقي: غايتنا الأساسية إنقاذ المواطنين من إرهاب داعش

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وزير الدفاع العراقي: غايتنا الأساسية إنقاذ المواطنين من إرهاب داعش وزير الدفاع العراقي: غايتنا الأساسية إنقاذ المواطنين من إرهاب داعش
أكد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى أن الغاية الأساسية من المعارك ضد تنظيم(داعش) الإرهابى هى إنقاذ المواطنين الأبرياء من الإرهاب والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم، وقال: إن الجيش العراقى أظهر الصورة الحضارية والإنسانية فى التعامل مع النازحين من المناطق التى تشهد عمليات عسكرية.

وزار وزير الدفاع مقر قيادة عمليات "غرب بغداد" المسؤولة عن المحور الجنوب الشرقى من مدينة الفلوجة للاطلاع على سير العمليات العسكرية لتحرير منطقة "الحى الصناعي" من قبضة داعش.. كما تفقد قيادة عمليات الأنبار وفرقة المشاة الثامنة يرافقه رئيس أركان الجيش عثمان الغانمى وقادة العمليات والقوات البرية وطيران الجيش، وتابع العمليات العسكرية ومجرياتها وأشرف على معارك تحرير مناطق الفلاحات والصبيحات غرب الفلوجة.

وأشاد العبيدى بمعنويات المقاتلين العالية وبالتقدم السريع الذى تسبب فى هزيمة تنظيم داعش فى الفلاحات والصبيحات اليوم والذى انهار وتم قتل العديد من مسلحيه بنيران الجيش العراقي.
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