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فوائد صحية لتناول الشوربة أثناء الإفطار فى رمضان

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فوائد صحية لتناول الشوربة أثناء الإفطار فى رمضان فوائد صحية لتناول الشوربة أثناء الإفطار فى رمضان
خلال شهر رمضان تمتلئ مائدة الطعام بالعديد من الأصناف التى يفضلها الكثيرون، لكن الشوربة تعد طعاما جيدا لكسر الصيام.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن الشوربة واحدة من أفضل الأطعمة للإفطار خلال رمضان بعد ساعات طويلة من الصيام، كما أنها تساعد على استعادة الطاقة المفقودة من الجسم، لأنها توفر المزيد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن، وبمجرد الانتهاء من تناول الشوربة من الأفضل أن تأخذ استراحة حوالى 10 دقائق قبل البدء من تناول الطبق الرئيسى، الذى يساعد الجسم فى الحصول على الطعام بشكل أفضل ومنع عسر الهضم.

حسب التقرير، فإن الشوربة يمكن إعدادها ببعض الطرق المختلفة منها الخضار والعدس والبقوليات واللحوم، حيث إنها تساعد على التمتع بصحة جيدة، كما أنها مصدر جيد للطاقة لجميع الفئات العمرية.

وأشار التقرير أن تناول الشوربة الخفيفة، بدلا من استهلاك المواد الغذائية الثقيلة مباشرة، تعد أفضل وسيلة لكسر الصيام، لأنها تساعد على تعويض الجسم السوائل التى تم فقدها، كما أن الشوربة تساعد على منع الانتفاخ فى المعدة بعد ساعات طويلة من الصيام، فإذا كنت تشرب الشوربة الساخنة، فهذا يساعد على حماية المعدة ومنع أى نوع من الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة والمساعدة على سرعة الهضم وتمد الجسم بالسوائل وترطيبه بشكل جيد بعد صيام يوم طويل .


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