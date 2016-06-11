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على خامنئى المرشد الأعلى الإيرانى : من أهان السيدة عائشة فقد أهان النبى

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على خامنئى المرشد الأعلى الإيرانى : من أهان السيدة عائشة فقد أهان النبى على خامنئى المرشد الأعلى الإيرانى : من أهان السيدة عائشة فقد أهان النبى
فتح المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى ملف إساءة الشيعة لأم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها، وطالب عموم الشيعة بالكف عن الإهانة لزوجات النبى، لاسيما السيدة عائشة، وفقا لصحيفة شرق الإصلاحية.

وقال خلال لقاء مع القائمين على مؤتمر تكريم السيدة خديجة الزوجة الأولى للنبى محمد: "يجب ألا يسمح بانتهاك حرمة زوجات النبى الطاهرات"، مضيفاً أن "زوجات النبى محترمات وكل من يهين إحداهن فقد أهان النبى".

وأوضح خامنئى: "أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب تعامل مع زوجة النبى محمد السيدة عائشة على ذاك النحو، وتصرف بهذا القدر من الاحترام مع امرأة جاءت لتحاربه؛ لأنها كانت زوجة للنبى، لذلك فإنه يجب ألا يكون هناك أى انتهاك".

يذكر أن خامنئى أفتى فتوى بتحريم إهانة السيدة عائشة، اعتبرها مراقبون فتوى سياسية لتخفف من غضب المسلمين تجاه الشيعة الذين يسيئون للسيدة عائشة.


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