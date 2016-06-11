بالصور.. السفير الصيني بالقاهرة يوزع "شنط رمضان" ويعد "مائدة رحمن" للفقراء

وزعت السفارة الصينية وغرفة التجارة الصينية في القاهرة و27 شركة صينية عاملة في مصر ، مئات من الكراتين التي تضم مواد غذائية على بعض الأسر الفقيرة بمناسبة شهر رمضان، قبل أن تنظم إفطارا جماعيا (مائدة الرحمن).

وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن السفير الصينى سونج آيقوه ومندوبون عن الشركات الصينية سلموا "كراتين رمضان" لبعض الأسر الفقيرة.

وتعاونت الشركات الصينية مع الجمعية (المصرية للتنمية المتكاملة) لتسليم 1200 كرتونة رمضان، التي تضمنت كميات من الأرز والزيت والبلح وغيره وإعداد "مائدة الرحمن" لـ300 فرد كل يوم لمدة 20 يوما أثناء شهر رمضان.

وقال سونغ آيقوه في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، إن مصر دولة أغلبية سكانها يؤمنون بالإسلام، لذلك فريق العمل في السفارة الصينية والشركات الصينية لابد أن يندمجوا مع الشعب المصري ويساعدونه.

>وأضاف: "لقد جئت هنا اليوم لكي أقضى رمضان مع مواطنين مصريين، وأساهم في تسليمهم هدايا رمضانية".

واعتبر مساهمة الشركات الصينية بالمال والعمال من أجل هذا النشاط، وفعل شيء جيد للمجتمع المصري نوعا من المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات.

>وأكد أن " هذا النشاط سوف يدعم الصداقة بين الشعبين الصيني والمصري".

>وحضر السفير الصيني إلى الخيمة الرمضانية بعد ظهر أمس الجمعة، وقام بتسليم كراتين رمضان إلى بعض المواطنين المصريين، كما ساعد في إعداد طعام الإفطار لهم.

ومن التقاليد التي تحرص المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مصر عليها في شهر رمضان توزيع مواد غذائية على الفقراء، تطلق عليها وسائل الإعلام المحلية "شنطة رمضان" أو" كرتونة رمضان"، إلى جانب إعداد موائد للإفطار الجماعي، وذلك كنوع من التضامن مع الفقراء.

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