السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير الرى مستجدات مفاوضات "سد النهضة"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الموارد المائية والرى استعرض خلال الاجتماع المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبى، مشيراً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبى على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف وزير الرى أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشارى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى فى كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأى من الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد على أن مصر تساند حق الشعب الإثيوبى فى التنمية، وتؤكد فى ذات الوقت على حق الشعب المصرى فى الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب فى مصر.

وشدد الرئيس على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث والتى تتابعها شعوبها بتطلعٍ نحو الأمل فى مستقبل أفضل من خلال تطوير التعاون والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية.

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