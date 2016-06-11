أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اعتقال أكثر من 3 آلاف متشدد في بنجلادش

Google+ Print
اعتقال أكثر من 3 آلاف متشدد في بنجلادش اعتقال أكثر من 3 آلاف متشدد في بنجلادش

أرشيفية

اعتقلت الشرطة في بنجلادش اليوم السبت أكثر من 3 آلاف شخص من “المتشددين”، ومئات من المشبوهين بارتكاب جرائم جنائية.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” أن الشرطة قامت بهذه الاعتقالات، في إطار عملية واسعة بعد مجموعة من عمليات قتل أفراد ينتمون إلى الأقليات الدينية ومفكرين علمانيين.

وقال مساعد المفتش العام للشرطة: “اعتقلنا 3155 شخصا منهم 37 ناشطا، ينتمي 27 منهم إلى جماعة المجاهدين في بنجلادش” وضبطنا معهم أيضا قطعة سلاح ومتفجرات وذخائر”.

وتوجه السلطات إلى “جماعة المجاهدين” المحظورة تهمة قتل العشرات من أفراد الأقليات الدينية وأصحاب الرأي والفكر.

وكانت الشرطة قد شنت هذا الأسبوع مداهمات وقتلت خمسة من عناصر “جماعة المجاهدين” خلال تبادل لإطلاق النار.

يشار إلى أنه وقعت حوالى خمسين جريمة اغتيال خلال 3 سنوات في بنجلادش، وأعلن داعش أو فرع القاعدة في جنوب آسيا، مسئوليته عن القسم الأكبر منها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017