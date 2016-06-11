اعتقال أكثر من 3 آلاف متشدد في بنجلادش

اعتقلت الشرطة في بنجلادش اليوم السبت أكثر من 3 آلاف شخص من “المتشددين”، ومئات من المشبوهين بارتكاب جرائم جنائية.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن الشرطة قامت بهذه الاعتقالات، في إطار عملية واسعة بعد مجموعة من عمليات قتل أفراد ينتمون إلى الأقليات الدينية ومفكرين علمانيين.

وقال مساعد المفتش العام للشرطة: “اعتقلنا 3155 شخصا منهم 37 ناشطا، ينتمي 27 منهم إلى جماعة المجاهدين في بنجلادش” وضبطنا معهم أيضا قطعة سلاح ومتفجرات وذخائر”.

وتوجه السلطات إلى “جماعة المجاهدين” المحظورة تهمة قتل العشرات من أفراد الأقليات الدينية وأصحاب الرأي والفكر.

وكانت الشرطة قد شنت هذا الأسبوع مداهمات وقتلت خمسة من عناصر “جماعة المجاهدين” خلال تبادل لإطلاق النار.

يشار إلى أنه وقعت حوالى خمسين جريمة اغتيال خلال 3 سنوات في بنجلادش، وأعلن داعش أو فرع القاعدة في جنوب آسيا، مسئوليته عن القسم الأكبر منها.

أ ش أ