لو مش عايز تعكر مزاجك فى الصيام.. بطل قهوة وقلل السكر ونام كويس

يعانى الكثير من الأشخاص من الإرهاق والإجهاد خلال فترة الصيام الطويلة التى تتعدى 12 ساعة بشهر رمضان المبارك، وذلك بسبب العادات الخاطئة والأطعمة والمشروبات التى يتم تناولها فى الفطار والسحور.

وفى هذا السياق، كشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطاني عن بعض العادات الخاطئة والأطعمة والمشروبات التى يجب التخلى عنها فى فترة السحور للتمتع بيوم جيد دون إجهاد أو قلق، وتشمل:

1- التوقف فورًا عن شرب المنبهات "القهوة والشاي"

>الكافيين الموجود فى القهوة والشاي والمشروبات الغازية هو المنبه الذى يطالب جسمك بإفراز هرمونات التوتر حتى يجعلك تشعر بالتركيز والطاقة، لكنه إدمان مثل المخدرات.

وأشار الباحثون إلى أن التوقف عن شرب الكافيين فجأة خاصة فى وقت الصيام يرفع من فرص الإصابة بالتوتر والإجهاد، لأن المخ يعتاد عليه، وبالتالى يحدث صداع وتعب مع أقل مجهود.

2- التوقف عن تناول السكريات بالتدريج

3- الحصول على قسط كاف من النوم

>أوضحت خبيرة التغذية الدكتورة مارلين غلنفيل، مؤلفة كتاب "البدائل الطبيعية للسكر"، أن الاعتياد على تناول السكر خاصة فى فترة الفطار والسحور يسبب تعكر المزاج والإجهاد والتعب، لذلك يجب التقليل منه بالتدريج لتجنب أعراض الانسحاب المثيرة للغاية، مثل الصداع والغثيان والتعب، وتشنجات العضلات والاكتئاب.>كثير منَّا يعانى من مشاعر الضغط والتوتر، والعصبية، خصوصا بعد يوم حافل ومرهق ويمكن أن تزداد هذه المشاعر مع عدم الحصول على قسط كاف من النوم.

وينصح الباحثون بتناول الأطعمة الغنية بعنصر المغنيسيوم لأنه يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب ويعزز النوم، ويوجد بوفرة فى بذور اليقطين "اللب الأبيض" وبذور عباد الشمس "اللب السورى" والأسماك والخضراوات الورقية.

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