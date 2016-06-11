فتحي عبد الوهاب يعود للمسرح بـ”بس أنت مش شامم” على مسرح الجمهورية

يعود الفنان فتحي عبدالوهاب لمسرح الدولة مرة أخرى، ليبدأ خلال أيام 13، 14، 15، 16 يونيو الجاري، العرض الكوميدي “بس أنت مش شامم” على مسرح الجمهورية.

تدور أحداث المسرحية حول التغيرات الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري خلال العشرين سنة الأخيرة.

المسرحية تأليف أحمد صبحي وأحمد دياب، أشعار حسام حداد، ألحان أحمد علي الحجار،توزيع أحمد الموجي، استعراضات مصطفى حجاج، شريط صوتي مصطفى علي، ديكور نهى نبيل،ملابس ندى منير، إخراج عبير لطفي

يشارك في بطولة المسرحية النجم الشاب محمد عادل، والفنانين حنان عادل،ربابطارق، محمد الأباصيري، مصطفى حمزة، محمود عبدالرازق، أحمد سعد، إيادأمين، غرام سعد،جهاد أبوالعينين، محمد حلواني، محمد سويسي، أحمد فتحي، أحمدفايز، هبة توفيق، أحمد الرافعي.

يذكر أن آخر عمل قدمه فتحي عبدالوهاب لمسرح الدولة، كان عرض “هاملت” على المسرح القومي عام 2003.