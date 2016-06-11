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المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب المجلس الرئاسى الليبى بمزيد من الجهد

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المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب المجلس الرئاسى الليبى بمزيد من الجهد المبعوث الأممى لدى ليبيا يطالب المجلس الرئاسى الليبى بمزيد من الجهد
طالب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر المجلس الرئاسى الليبى بمزيد من الجهد لـ«خلق ظروف مواتية» لطلب الإعفاء من حظر التسليح على القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأشاد كوبلر -فى صفحته على «الفيس بوك» اليوم السبت، بالتقدم السريع للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى (البنيان المرصوص) ضد تنظيم «داعش» فى سرت، مطالبا جميع المقاتلين بضرورة احترام القانون الإنسانى الدولى وعدم استهداف المدنيين».

وانطلقت عملية «البنيان المرصوص» فى 12 مايو الماضى لتحرير مدينة سرت والمناطق المحيطة بها من تنظيم «داعش»، بعد أن شن هجمات على البلدات الواقعة غرب سرت، وحققت خلال الأيام الماضية تقدمًا سريعا على الأرض.
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