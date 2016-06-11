محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير سوق الجمعة خلال أيام

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، سرعة الانتهاء من تشطيب المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق الجمعة وباقي المرافق والخدمات ووضع اللمسات الأخيرة لتشطيبات المرحلة الأولى من السوق استعدادا لتسليمها للمنتفعين، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعقب الانتهاء منها يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المشروع ومعاينة أعمال تشطيب المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق العشوائي الذي ظل يؤرق قلب المدينة لسنوات طويلة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف لمحو الوجه المظلم عن السوق القديم بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به، وإقامة عدد من المحلات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة التطوير الحضارى وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع بناء وتشطيب عدد 126 محلا تجاريا و38 فرشا خاصا بالسلع الغذائية المختلفة، وإنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياه حريمي ورجالي وغرف لتجميع القمامة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المحافظ، اليوم، لتفقد منطقة سوق الجمعة بوسط المدينة لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة السوق والوقوف على حجم ما تم تنفيذه من أعمال وبحث ومناقشة أية معوقات تعترض سير العمل بالمشروع، والعمل على تذليلها، وذلك فى إطار استكمال خطة التطوير التى تشهدها محافظة الإسماعيلية فى كل المرافق والقطاعات الخدمية بالمحافظة وتوابعها.

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات القانونية والحزم والردع مع كل شخص يحاول التعدي على المنشآت أو المرافق العامة والبنية التحية الخاصة بسوق الجمعة الجديد والمرافق العامة ككل.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبوزيد القائم بأعمال السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعلى رجب القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافي رئيس حي ثاني ورئيسا حى أول وحى ثالث، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم مدير عام مديريةالإسكان ومديري قطاع الشبكات بشركة الكهرباء وعدد من ممثلي هيئة الإنتاج الحربي والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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