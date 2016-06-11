الجمعية الكيميائية الإماراتية تشارك في تأسيس اتحاد الكيميائيين الخليجي

شاركت الجمعية الكيميائية الإماراتية في تأسيس اتحاد الكيميائيين الخليجي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت. وترأس وفد الجمعية الإماراتية موزة سيف مطر الشامسي عضو المجلس الاعلى لاتحاد الكيميائيين العرب رئيسة الجمعية.

وأكدت الكيميائية الشامسي إن إشهار الاتحاد جاء بعد جهود واجتماعات تشاورية بين الجمعيات الكيميائية الخليجية. لافتةً إلى أن الاتحاد يضم تحت مظلته كل الجمعيات والنقابات العلمية الكيميائية الرسمية الخليجية من أجل التعاون العلمي وتوحيد الجهود وتعزيز مكانة علم الكيمياء في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف وتكريس العمل في البحث العلمي والإنتاج الفكري بما يكمّل مبادرات القطاعات الوطنية القائمة لإيجاد الحلول الدائمة للتحديات الوطنية في اقطار مجلس التعاون في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والتدريب والتعليم.

وأوضحت في تصريح اليوم أن اتحاد الكيميائيين الخليجي هو اتحاد علمي تعاوني تحت التأسيس وجاري حالياً استكمال مسوغات تسجيله بشكل رسمي وتم اختيار الكويت كمقر دائم للاتحاد.

وأثنى أمين عام اتحاد الكيميائيين الخليجي الدكتور جمال العتيبي على جهود الإمارات ومساهمتها في تأسيس الاتحاد.

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