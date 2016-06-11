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ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالزاوية الحمراء

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ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالزاوية الحمراء ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالزاوية الحمراء

مخدرات أرشيفية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت معلومات قد وردت إلي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو محمد.م.أ (33 سنة – سائق) مسجل خطر سرقة بالإكراه والسابق اتهامه في 12 قضية متنوعة، والمدعو محمود.ع.ع (28 سنة – عاطل)، والمدعو كرم.م.ع (40 سنة – صاحب كشك)، يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، متخذين من دائرة القسم مكانا لتجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهم، وبحوزة الأول كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.5 كيلو جرام، وبحوزة الثانى 1100 قرص مخدر، وبحوزة الثالث بندقية خرطوش ساقية و8 طلقات، وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أ ش أ

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