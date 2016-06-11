أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"المرور" يضبط 38 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

Google+ Print
"المرور" يضبط 38 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة "المرور" يضبط 38 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة والجيزة، والقليوبية، وباقى المحافظات حملات موسعة لفرض الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات، التى قادها اللواء مجدى عز الدين، مدير الإدارة العامة للمرور، على مدى 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية متنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، عن ضبط 38 ألف و472 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 2360 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، بالإضافة إلى حجز 411 دراجة نارية مخالفة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


>تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين العاصمة

http://www.youm7.com/story/2016/6/10/تحرير-8-آلاف-مخالفة-مرورية-متنوعة-بمحاور-وميادين-العاصمة/2756436#
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365