"المرور" يضبط 38 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة والجيزة، والقليوبية، وباقى المحافظات حملات موسعة لفرض الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات، التى قادها اللواء مجدى عز الدين، مدير الإدارة العامة للمرور، على مدى 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية متنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، عن ضبط 38 ألف و472 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 2360 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، بالإضافة إلى حجز 411 دراجة نارية مخالفة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

>تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين العاصمة

http://www.youm7.com/story/2016/6/10/تحرير-8-آلاف-مخالفة-مرورية-متنوعة-بمحاور-وميادين-العاصمة/2756436#

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