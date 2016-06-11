ضبط 120 بائعا متجولا وتنفيذ 523 إزالة إدارية فى حملات لتحقيق الانضباط بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملاتها الأمنية الموسعة لتحقيق الانضباط في الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام بالعاصمة.

واستهدفت الحملات – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة – نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة بهدف إعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، عن تنفيذ 523 قرار إزالة إدارية، وتحرير 193 محضر إشغال طريق، و65 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و109 محاضر بيئة، وضبط 120 بائعا متجولا، و7 مخالفات لشروط التراخيص، و20 قضية بائع بدون شهادة صحية، و10 مركبات “توك توك”، و30 عربة يد، و11 “تروسيكل”، بالإضافة إلى إزالة 8 فاترينات مأكولات، و6 فاترينات إعلانات بدون ترخيص.

أ ش أ