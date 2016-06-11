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إصلاح تسرب مياة الصرف الصحي بقرية وزير الأوقاف ببني سويف

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في إستجابة سريعة، لما نشر اليوم السبت، بوكالة أونا، تحت عنوان “قرية وزير الأوقاف ببني سويف تغرق في مياة الصرف الصحي” .

أفاد وائل محمد البرديسي، أحد العاملين بالوحدة المحلية بمركز ببا، عبر صفحتة الشخصية فيس بوك، أنة ردًا علي مانشر بوكالة أونا ، تم الإتصال بنبيل شعبان، رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط راشين، والذي أفاد بأن التسرب تم إصلاحة منذ شهر، وحدث مرة أخرة منذ أيام، وتم إصلاحة منذ قليل، بإستخدام معدات الوحدة المحلية بالقرية، وقسم الصيانة بمياة الشرب بالقرية .

رد الوحدة عبر الفيس بوك

رد الوحدة عبر الفيس بوك

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أونا

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