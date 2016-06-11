«سوريا الديمقراطية» تحقق مكاسب جديدة ضد تنظيم «داعش»

قال المرصد السوري، اليوم السبت، إن قوات سوريا الديموقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، حققت مكاسب جيدة على الأرض ضد تنظيم “داعش” لتقترب من معقل آخر من أهم معاقله في شمال سوريا.

وذكر المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين أكرادا وعربا أصبحت الآن على بعد 17 كيلومترا من مدينة الباب معقل تنظيم “داعش” شمال شرقي حلب، وفقًا لـ”رويترز”.

ووفقا للمرصد فقد قطعت قوات سوريا الديمقراطية، آخر طريق إلى بلدة منبج المحاصرة من الباب بعد أسبوع من التقدم حول تلك المنطقة الأمر الذي سمح لها بفرض حصار على البلدة الكبيرة من كل الاتجاهات.

وقال المرصد إن قرابة 160 من مقاتلي “داعش” لقوا حتفهم في معارك حول منبج مع قوات سوريا الديمقراطية التي قتل أكثر من 20 من مقاتليها.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة وقوات أمريكية خاصة هجوما في وقت سابق هذا الشهر للسيطرة على آخر أراضي “داعش” على الحدود بين سوريا وتركيا، وقالت القوات إنها تمتنع عن الهجوم الفوري لانتزاع منبج خوفا على المدنيين.