مقتل نجمة أمريكية على المسرح... رماها بالرصاص وانتحر

بيروت- هالة رمضان

توفيت مساء أمس الجمعة المغنية الأمريكية Christina Grimmie، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد تعرّضها لإطلاق نار من قبل مجهول، أثناء الحفل الذي كانت تحييه على مسرح Plaza Live theater في ولاية فلوريدا.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أنّ Grimmie كانت توقع الـ "autographs" لجمهورها؛ وعند الساعة 10:45، اقترب أحد المجهولين من الكواليس، وأطلق النار عليها، وفور هجوم شقيقها والحضور لإلقاء القبض عليه، وجّه المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه، ليفارق الحياة على الفور.

وقالت محامية النجمة Christina إنها فور الحادث نقلت إلى مستشفى Orlando Regional Medical Center، ولفظت أنفاسها الأخيرة عند الساعة 2:45 من فجر السبت، متأثرة بجراحها وبالنزيف الذي سببته لها الطلقة.

وكشفت الصحيفة نفسها عن أن Grimmie، التي حلّت في المركز الثالث ببرنامج The Voice 2014، هي وحدها من ذهب ضحية هذه الجريمة، كما لم يصب أيّ من الحضور بجروح أو أذى جسدي.

وفور انتشار الخبر المؤسف، غصّ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بالتغريدات التي استنكرت هذا الحدث المؤسف، وطالب الآلاف بفرض طوق أمني على الحفلات الغنائية، لأنّ هذه الحوادث أصبحت متكررة وتشكّل خطراً كبيراً على النجوم والجمهور.

ومن النجوم الذين عبروا عن أسفهم لخسارة النجمة الشابة: ديمي لوفاتو و نيك جوناس.