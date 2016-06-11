بالصور... عيد ميلاد رسمي للملكة اليزابيث وديفيد كاميرون أول الحاضرين

بيروت- هالة رمضان

أقيمت أمس الجمعة في العاصمة البريطانية لندن احتفالات بعيد الميلاد الرسمي للملكة اليزابيث الثانية Queen Elizabeth في كاتدرائية القديس بولس.

وشارك في المناسبة حشد من الشخصيات البارزة، ضمّ أفراد العائلة المالكة ودوق إدنبره الأمير فيليب Philip، البالغ من العمر 95 عاماً، الذي امتدت فترة زواجه و الملكة 68 سنة.

ووصلت الملكة وهي ترتدي زياً أصفر اللون، وكان بانتظارها ما يزيد عن ألفي شخص تقريباً.

وقرأ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون David Cameron كلمة دينية بالمناسبة، ثمّ ألقى ديفيد أيسون راعي الكاتدرائية كلمة بهذه المناسبة.

وفي هذه المناسبة، تمّ إطلاق سادس وآخر صورة من سلسلة الصور الملكية الرسمية، التي التقطتها المصورة الأمريكية آني ليبوفيتز، وتظهر فيها الملكة مع زوجها في قلعة وندسور غرب لندن.

الاحتفالات ستستمرّ اليوم السبت أيضاً، إذ ستحضر الملكة عرضاً تقليدياً للجنود، ثم تحضر عرضاً جوياً لطائرات سلاح الجو الملكي فوق قصر بكينغهام.

يُشار إلى أنّ هناك يومين تحتفل فيهما بريطانيا بميلاد الملكة، أحدهما حقيقي في 21 إبريل/نيسان، والآخر رسمي، يُقام في أوّل سبت من يونيو/حزيران، في تقليد بدأ منذ 250 عاماً، للتأكد من توافق الاحتفالات الرسمية مع بداية فصل الصيف في عاصمة الضباب.