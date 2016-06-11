هذه المسلسلات هي الأكثر جدلاً في السوشيال ميديا في رمضان

في ظل الكم الهائل من المسلسلات العربية المتعددة اللهجات والجنسيات التي لا تحظى جميعها بالإهتمام أو المتابعة لأسباب عدة، أثارت بعض المسلسلات الجدل إعلامياً قبل انطلاقها بحيث ضمت عناصر جذابة إليها كالنص الجريء وأبطال يحظون بشعبية واسعة ومخرج قوي متمكن.

أما في رمضان وبعد انطلاق الماراثون الدرامي، فقد اختلف الوضع فما هي الأعمال الأكثر متابعة وجدلاً في السوشيال ميديا في الأسبوع الأول؟

"حارة الشيخ" متهم بأنه نسخة سعودية من "باب الحارة"

من الحلقة الأولى أثار مسلسل البيئة السعودية الشعبية "حارة الشيخ" للمخرج السوري المثنى الصبح الجدل والإعتراض، لكونه يجسد الحارة السعودية بروح شامية بأحداثه وحواريه وحريمه وحكاياته وقبضاياته وعلمائه، واتهمه البعض بأنه يشوه الهوية السعودية الحقيقية ويحرفها تحت مبررات درامية واهية، استنسخها مخرجها السوري المثنى صبح إلى حد كبير بأحداثه ومشاهده وشخصياته من "باب الحارة، فحوّله إلى نسخة سعودية منه.

و أثار إهتمام ملايين السعوديين والعرب لمتابعته، وللبحث في صحة ما قيل إنه نسخة سعودية من المسلسل السوري الأشهر والأنجح "باب الحارة" الذي يعرض موسمه الثامن بنجاح جنباً إلى جنب مع "حارة الشيخ" في قناة mbc1 ،والفارق بينهما ساعة واحدة حيث يعرض "باب الحارة8" قبل "حارة الشيخ" بساعة واحدة .

"سمرقند" مسلسل تاريخي عربي بأجواء تركية

الحلقات الأولى من المسلسل التاريخي العربي "سمرقند" المستلهمة أحداثه من رواية "سمرقند" الشهيرة للروائي اللبناني الفرنكفوني أمين معلوف، التي تدور أحداثها في مدينة سمرقند التاريخية التي تشهد مغامرات وتحديات الفارس حسن الصباح (عابد فهد) المعارض للملك ورجاله، والمشارك بجماعة سرية تسعى للتغيير بطرق غير سلمية إلى جانب مؤمرات القصور وحريم الملك زوجتيه الملكة توركان والملكة زبيدة والجارية الطموحة الماكرة الجميلة نرمين.

فقد أثار المسلسل إعجاب عدد كبير من متابعيه في السوشيال ميديا ونادراً ما نشر انتقاد حاد أو قاس ضده، لكن من يتابع المسلسلات التاريخية التركية القديمة والحديثة يرى فيه الأجواء التركية السائدة في الأعمال التاريخية ، ففي الأعمال التاريخية العربية السابقة خاصة المصرية منها والسورية والأردنية لم يكن يتم التركيز كثيراً على عنصر الصراع النسائي في القصور أو التصوير الخارجي، فيكتفون بالتصوير الداخلي في الأستوديوهات المغلقة باستثناء أعمال المخرج حاتم علي ومؤخراً إياد الخزوز مخرج (سمرقند).

والعمل ممتع استحق إهتمام المشاهدين بمباراة الأداء بين بطلاته العربيات الثلاث المغربية ميساء مغربي بشخصية الملكة توركان الرقيقة الهشة، والسورية يارا صبري بشخصية الملكة زبيدة القوية الماكرة، والجزائرية أمل بشوشة بشخصية الجارية نرمين الطموحة، وتفوقت في الحلقات الثلاث الأولى يارا صبري عليهن بخبرتها واحترافها الطويل على ميساء مغربي وأمل بشوشة ، وربما يتغير الأمر بتطور الأحداث في الحلقات القادمة.

"الدمعة الحمراء" يعيد الدراما البدوية السعودية للشاشة بعد غياب

حظي مسلسل "الدمعة الحمراء" البدوي السعودي الأردني المشترك المأخوذ من أشعار الأمير محمد الأحمد السديري ، وكتبته درامياً وفاء بكر وأخرجه: حسام حجاوي وقام ببطولته نخبة نجوم السعودية والخليج والأردن علا فارس،عبد المحسن النمر، عبير عيسى، تركي اليوسف، جميل براهمة والذي يعد عودة قوية للدراما البدوية السعودية بعد غياب طويل وصور لمدة 4 شهور في وادي رم بالأردن، حظي باهتمام مسبق في السوشيال ميديا جراء إختيار جهته الإنتاجية (o3 برودكشن) التابعة لقنوات شبكة mbcالإعلامية الأردنية علا فارس لبطولته، فضمنت له الإهتمام الإعلامي والجماهيري مسبقاً ، فمن لا يحب أن يرى الإعلامية علا فارس بأول بطولاتها البدوية الدرامية خاصةً بعد فشل وجوه عربية جديدة بأول بطولاتها لا مكان لحصرها هنا، وطلة علا فارس بشخصية شيماء فاجأت متابعيها ، إذ أشعلت بأدائها الطبيعي الجميل المشاهدين كأنها ممثلة محترفة ذات خبرة، فأشعل نجاحها في الأيام الأولى في رمضان السوشيال ميديا بكثير من التعليقات الإيجابية والتساؤلات والتوقعات بأن علا فارس بعد "الدمعة الحمراء" ستواجه مفترق طرق مصيري يفرض عليها الإختيار بين الإعلام والتمثيل خاصة وأنها أصبحت أيضاً الوجه الإعلامي لماركة لوريال في الشرق الأوسط إلى جانب النجمتان التركيتان فخرية أفجين وجانسو ديري.

شبكة mbc منحت المسلسل وقت العرض في ساعة الذروة في منتصف الليل بعد صلاة التراويح في حالة استثنائية لم يحظ بها أي مسلسل بدوي آخر في مواسم رمضان الفائتة، حيث يعرض العمل البدوي دائما في mbc دراما في الساعة السادسة فقط، وهذا يبرز أهمية الطابع السعودي للعمل، وبطولة علا فارس له دون أي ممثلة عربية أخرى.

"ليالي الحلمية6" لا يثير الإهتمام

لم يلق الموسم السادس من المسلسل الإجتماعي المصري "ليالي الحلمية" للمخرج مجدي أبو عميرة الإهتمام النقدي والجماهيري الكبير كما توقع صناعه، الذين أعادوا الحياة لمسلسل انتهى عمره الإفتراضي بغياب بطليه الرئيسيين العمدة سليمان غانم الذي أداه باقتدار النجم الكبير شبه المعتزل حالياً صلاح السعدني، ورجل الأعمال الإرستقراطي المهذب سليم البدري الذي أداه بأسلوب خاص مرح النجم الناجح يحيى الفخراني.

واستمتع ملايين المشاهدين العرب بصراعهما الدائم طيلة المواسم الخمسة، وغيابهما كقامتين عملاقتين في العمل إلى جانب رحيل النجم الثالث المنتمي للجيل الثاني النجم ممدوح عبد العليم بشخصية علي البدري الذي نشأ في بيئة شعبية عكس شقيقه عادل البدري ، ومن الشخصيات العائدة البارزة هشام سليم بدور عادل البدري الذي بدا عليه تقدم السن، وحنان شوقي بدور قمر السماحي، وإلهام شاهين التي لا يبدو عليها التقدم بالسن بدور زهرة، وشخصيات أخرى لم تجذب المشاهد العربي لمتابعتها بنفس درجة متابعته للمواسم السابقة، فخفة دم العمدة سليمان، ومكر ومرح ووسامة وأناقة سليم البدري الغائبين عن العمل كانا أحد أسباب مرور (ليالي الحلمية) في ليالي رمضان الأولى مرور الكرام.

واعترف بعض المتابعين أن هاتين الشخصيتين وصراعهما كان العنصر الأكثر جاذبية فيه، وصراعات الجيل الثاني المصطنعة والمبسترة لبث الروح في عمل راحل لا تعني المشاهدين العرب أو حتى المصريين كثيراً، ومعظم آراء المتابعين في السوشيال ميديا إن ليالي الحلمية 6 العصرية تخلو من عبق ورائحة ليالي الحلمية الأصلية.

"أفراح القبة" ونجومه يخطف الأنظار

يحصد المخرج المصري محمد ياسين دائماً ثمرة إجتهاده بنجاح أعماله الدرامية نقدياً وجماهيرياً منذ مسلسله الأهم "حسن البنا"، مروراً بـ "موجة حارة" لغاية مسلسله الحالي "أفراح القبة" المأخوذ عن رواية للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ ، وتدور أحداثه حول فرقة مسرحية تقدم عروضا يومية على خشبة المسرح، وتربطهم خلفه علاقات عاطفية شائكة ومعقدة، يعرض عليها تقديم مسرحية جديدة يفضح بها مؤلفها خطاياهم، ولا يستطيعون الهروب منها، في الحلقات الأولى تهجر تحية عبده (منى زكي) حبيبها الممثل طارق (إياد نصار) لتتزوج المؤلف الشاب عباس وتؤسس أسرة سعيدة معه غير مبالية برفض والدته حليمة لفارق العمر بينها وبينها الذي يصل إلى (10 ) سنوات.

وبعد إنجابها مولودهما يقوم عباس بقتل زوجته ومولودهما مرتدياً قفازات سرقها من درية (صبا مبارك) وقت عرض المسرحية، فينجو هو وأعضاء الفرقة من شكوك النيابة التي تحقق بالجريمة، فلماذا تزوجها؟ ولماذا قتلها؟ وهل أراد بذلك أن يذل طارق ويحطمه لأنه يحبها؟

باقة نجوم "أفراح القبة" إياد نصار، منى زكي، صابرين، جمال سليمان، كندة علوش، صبا مبارك، محمد الشرنوبي، خطفت أنظار المشاهدين بحبكة درامية شيقة متسارعة الأحداث غير مملة، استحقت إهتمام وإشادة المتابعين والنقاد في مواقع التواصل الإجتماعي والفضائيات، ومتوقع لأحداثه المقبلة الكثير من المفاجآت والإثارة غير المتوقعة.

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