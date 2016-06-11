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بالفيديو.. جورج بوش يتحدى محمد علي كلاي والأخير يرد

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السبت 11-06-2016 17:33

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ، خلال مراسم تسليم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ميداليات الحرية لـ 14 شخصية، من بينهم بطل الملاكمة العالمي الراحل محمد علي كلاي.
وأثناء الحفل، الذي أقيم في البيت الأبيض عام 2005، وضع بوش الميدالية على عنق محمد علي، الذي كان مصاباً بالشلل الرعاشي حينها، وهمس شيئاً في أذنه، ثمّ أحكم قبضتيه في ما يبدو أنه يدعوه للمنازلة، لكن الأخير أشار بيده إشارة توحي بأنه يقول له: "هل فقدت صوابك؟".
يُشار إلى أنّ ميدالية الحرية، وهي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، تمنح للأشخاص لقاء جهودهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات: سياسية كانت أو عسكرية أو حتى في مجال العلوم والترفيه والرياضة.

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