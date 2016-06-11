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"سيلفي 2"... إثارة للجدل بـ"اللعب على المضمون"

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السبت 11-06-2016 18:24

حققت الحلقات الأولى من الموسم الثاني من مسلسل "سيلفي" للفنان ناصر القصبي، بمشاركة باقة من نجوم الدراما والخليجية، والذي يعرض على شاشة mbc ، نجاحاً لافتاً، واستطاعت أن تستحوذ على نسب عالية من المتابعة التلفزيونية وعبر موقع يوتيوب، بعد أن أثارت الكثير من الجدل واللغط بين جمهور العمل في السعودية والخليج، وحتى عربياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن سرّ الخلطة أو توليفة نجاح "سيلفي" باتت معروفة لصناعه من أجل استمرار النجاح وجذب الجمهور، إذ إنّ القصبي وصنّاع العمل يلعبون على المضمون، ويحشدون في الحلقات الأولى أهمّ الموضوعات إثارة للجدل، ما بين مؤيّد ومعارض، ليضجّ تويتر ووسائل التواصل بهذا الجدل ومعه ارتفاع نسب المشاهدة.
ولعلّ أهم تلك الموضوعات مضمونة النجاح والتأثير في وسائل التواصل الخلاف المذهبي، إذ جاءت الحلقة الثانية لتتناول موضوع السنة والشيعة والخلاف الطائفي بصورة اجتماعية متوازنة. وبالطبع، وكما هو متوقع، نالت الحلقة نصيباً كبيراً من الانتقاد والهجوم مقابل الإشادة عبر مواقع التواصل، تماماً مثلماً حدث في الموسم الأول من رمضان الماضي في حلقةٍ، قام ببطولتها القصبي أمام عبدالمحسن النمر، ودارت أحداثها حول اختلاف المذاهب بين شخص سنيّ وآخر شيعيّ، وحققت نجاحاً كبيراً وأثارت الكثير من اللغط.

وتعتبر قضية التطرّف والإرهاب الحصان الرابح لـ"سيلفي"، وأحد أسباب ارتفاع أسهمه بصورة كبيرة في رمضان الماضي، حين نالت حلقتين عن داعش، جعلا "سيلفي" الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدةً وسطوعاً في الإعلام السعودي والعربي، وحتى دولياً. وسوف يكون الإرهاب والتطرّف حاضراً بقوة أثناء الحلقات المقبلة.

وبدأ الموسم الثاني بحلقات مثيرة للجدل، ما بين معارض لما طرحه العمل في بداية رمضان من قضايا شائكة ومؤيد لما يقدّمه القصبي، فجاءت الحلقة الأولى لتحمل نقداً اجتماعياً للعديد من الظواهر السلبية في المجتمع، في قالب كوميدي فانتازي. وفي الحلقة الثالثة، تمّ تناول قضية "الهياط" والمبالغة وحب الظهور والاستعراض من منظور اجتماعي كوميدي.

ويعتمد العمل على الجرأة في الطرح والانتقاد للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية الحسّاسّة في قالب كوميدي اجتماعي ساخر، ويتكوّن من ثلاثين حلقة منفصلة تمزج بين الكوميديا والتراجيديا وتتناول موضوعات جديدة عمّا تمّ تقديمه في الجزء الأول.

والمسلسل من إنتاج شركة يارا ميديا التابعة للمخرج أوس الشرقي. ويشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل، التي يترأسها خلف الحربي، وتضم عدداً من الكتاب الجدد، إلى جانب ناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش، فيما الإخراج لأوس الشرقي، والبطولة لناصر القصبي وحبيب الحبيب وعبدالإله السناني ويوسف الجراح وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وريم عبدالله ومريم الغامدي وأغادير السعيد وريماس منصور.

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سيدتي

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