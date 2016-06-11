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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات السيدة زينب.. ويزعم: مقتل وإصابة 80 شخصا

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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات السيدة زينب.. ويزعم: مقتل وإصابة 80 شخصا داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات السيدة زينب.. ويزعم: مقتل وإصابة 80 شخصا
أعلن تنظيم داعش الإرهابى، مسئوليته عن التفجيرات الانتحارية التى استهدفت تجمعات بشرية بحى السيدة زينب فى ريف العاصمة السورية دمشق.

وقال التنظيم المتطرف فى بيان، إن كل من (أبو عدى الشامى وأبو يعقوب الجولانى و أبو عمر الفلسطينى) تمكنوا من تفجير سيارة مفخخة وحزامين ناسفين وسط تجمعات لـ "الرافضة" فى شارع التين و منطقة الذيابية بحى السيدة زينب مما أسفر عن مقتل وإصابة 80 شخصًا. ويطلق التنظيم اسم "الرافضة" على الطائفة الشيعية والعلويين فى كل من سوريا والعراق.

وكان تفجيرين إرهابيين وقعا صباح اليوم السبت فى بلدة السيدة زينب الأول نفذه انتحارى بحزام ناسف فجر نفسه عند مدخل بلدة السيدة زينب باتجاه الذيابية والثانى نفذه انتحارى بسيارة مفخخة فى شارع التين على أطراف البلدة.
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>ارتفاع عدد قتلى تفجيرى السيدة زينب فى دمشق إلى 20 شخصا
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