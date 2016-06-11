تقرير في الجول - أشقاء يلعبون لمنتخبات مختلفة

يلعب جرانيت جاكا لاعب أرسنال لمنتخب سويسرا بينما يلعب شقيقه تولانيت لمنتخب ألبانيا وبازل وتواجها يوم السبت في بطولة يورو 2016، وهما ليسا الحالة الأولى أو الأخيرة.

هناك عدد من الأخوة لعبوا لمنتخبين مختلفين مثل بوجبا وشقيقه وكذلك ستيف مانداندا حارس منتخب فرنسا ومارسيليا وشقيشه.

ويرصد لكم FilGoal.com عبر التقرير التالي عددا من الحالات المشابهة لحالة الأخوين جاكا.

بواتينج

غادر برينس بواتينج الأب غانا في عام 1981 ليدرس في ألمانيا، وهناك أصبح لديه طفلين جيروم وكيفين، كلاهما بدأ مسيرته سويا في فريق هيرتا برلين وافترقا فيما بعد ليلعبا لعدة أندية ثم تواجها ضد بعضهما البعض أثناء فترة لعب كيفين لشالكة وجيروم لبايرن ميونيخ، اختار كيفين أن يلعب لمنتخب غانا في حين أن جيروم يلعب لمنتخب ألمانيا، وتواجها سابقا ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2010 والتي أقيمت في جنوب أفريقيا.

مانداندا

الشقيقان ستيف وبارفايت مانداندا كلاهما مثل منتخب فرنسا للشباب، وافترقا فيما بعد، ستيف لعب لمنتخب فرنسا، بينما لعب بارفايت لمنتخب الكونجو الديموقراطية، والاثنان يلعبان في مركز حراسة المرمى.

ثلاثي بوجبا

بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ويوفنتوس لدي شقيقان توأمان هما فلورينتين وماثايس وكلاهما لعبا لسيلتا فيجو في إسبانيا ثم منتخب غينيا.

كاهيل

تيم كاهيل الدولي الأسترالي عرف جيدا من فترته المتميز مع إيفرتون، لديه شقيقا يسمى كريس لكنه يلعب لمنتخب ساموا وليس سويسرا، ولعب لهم في الجولة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2010 ضمن تصفيات أوقيانوسيا.

فييري

كريستيان فييري الأسطورة الإيطالية ونجم إنتر ميلان السابق لديه شقيقا أصغر منه هو ماسيمليانو فييري، لعب لمنتخب أستراليا في الفترة من 2004 وحتى 2005.

درينثي

لاعب ريال مدريد السابق رويستون درينثي مدافع منتخب هولندا لديه شقيقا يسمى جيوفاني يلعب لمنتخب سورينام.

ألكانتارا

الإخوة رافينيا وتياجو ألكانتارا، الأول يلعب لبرشلونة والثاني يلعب لبايرن ميونيخ، رافينيا يلعب لمنتخب البرازيل، بينما تياجو يلعب لمنتخب إسبانيا.

سواريز

الأخوان لويس وباولو سواريز، الأول يلعب لبرشلونة حاليا والثاني يلعب لنادي سونسوناتي، لويس يلعب لمنتخب أوروجواي بينما باولو يلعب لمنتخب السلفادور.