المبعوث الأممي لدى ليبيا يطالب المجلس الرئاسي الليبي بمزيد من الجهد

طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر المجلس الرئاسي الليبي بمزيد من الجهد لـ«خلق ظروف مواتية» لطلب الإعفاء من حظر التسليح على القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأشاد كوبلر -في صفحته على «الفيس بوك» اليوم السبت- بالتقدم السريع للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني (البنيان المرصوص) ضد تنظيم «داعش» في سرت، مطالبا جميع المقاتلين بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وعدم استهداف المدنيين».

وانطلقت عملية «البنيان المرصوص» في 12 مايو الماضي لتحرير مدينة سرت والمناطق المحيطة بها من تنظيم «داعش»، بعد أن شن هجمات على البلدات الواقعة غرب سرت، وحققت خلال الأيام الماضية تقدمًا سريعا على الأرض.

أ ش أ