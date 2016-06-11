تجدد الاشتباكات بين جماهير روسيا وإنجلترا.. وفرنسا: لن نسمح بأي شغب أو عنف

اعتبرت فرنسا أن هناك مخاطر كبيرة بوقوع أعمال شغب وعنف خلال المواجهة التي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وروسيا يوم السبت في مرسيليا ضمن المجموعة الثانية في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، لكن السلطات في الدولة المضيفة أكدت أنها لن تسمح بوقوع مثل هذه الأعمال بعد الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة.

وتجددت الاشتباكات مرة أخرى اليوم السبت، منذ قليل بين جماهير المنتخبين.

وبحسب “رويترز” فقد قال وزير الرياضة الفرنسي باتريك كانيه في تصريحات يوم السبت “هذه واحدة من خمس مباريات محفوفة بالمخاطر في البطولة… بسبب الحماس الزائد في صفوف البريطانيين والروس يمكن أن ينفجر الوضع. سنقوم بكل ما يلزم لتأمين هذه المباراة الليلة”.

وتدخلت الشرطة الفرنسية لتفريق مجموعات صغيرة من مشجعي منتخبي انجلترا وروسيا اثر اشتباكات بين الطرفين في مرسيليا بجنوب فرنسا أمس الجمعة.