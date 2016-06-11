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العثور على جثة فى منور عقار تحت الإنشاء بالبحيرة

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العثور على جثة فى منور عقار تحت الإنشاء بالبحيرة العثور على جثة فى منور عقار تحت الإنشاء بالبحيرة
قامت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، بتكثيف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص فى العقد السادس من العمر متغيب منذ 7 أيام بـ"منور" عمارة تحت الإنشاء بمنطقة أفلاقة بدمنهور.

كان أهالى منطقة أفلاقة قد عثروا على جثة شخص يدعى "على عقدة" 60 عامًا ومقيم بقرية منشية الحرية التابعة لدائرة المركز، بمنور أحد العقارات تحت الإنشاء فى حالة تعفن، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وجار انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.


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