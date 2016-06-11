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القبض على مسجلين خطر قتلا تاجر مخدرات داخل المقابر ببنها لسرقة حشيش

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القبض على مسجلين خطر قتلا تاجر مخدرات داخل المقابر ببنها لسرقة حشيش القبض على مسجلين خطر قتلا تاجر مخدرات داخل المقابر ببنها لسرقة حشيش
تمكنت مباحث مركز شرطة بنها، برئاسة المقدم صلاح عبد الفتاح، من القبض على "مسجلين خطر" لاتهامهما بقتل تاجر مخدرات بالرصاص وسرقة كمية من الحشيش ومبلغ مالى منه داخل مقابر كفر العرب ببنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد قيام ضباط مباحث مركز بنها بالقبض على كل من "عادل م م" وشهرته "أبودومة" و"شريف ى ع" وشهرته "ميشو" مسجلين خطر بعدما أكدت التحريات أنهما وراء قتل أحد تجار المخدرات بسلاح نارى "فرد خرطوش" ويدعي "السيد م ا" 26 سنة مسجل خطر أثناء وجوده فى المقابر واستولوا منه على مبلغ 4 آلاف جنيه وكمية من الحشيش المخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 5080 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة بنها، وبعرضه على النيابة العامة تولى حسام السقا وكيل أول نيابة مركز بنها التحقيقات، وصرح بدفن جثة المجنى عليها بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة برئاسة إسلام شريف مدير النيابة، ووجه لهما تهمة القتل العمد بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.


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