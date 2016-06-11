روسيا: الأمل ضعيف بشأن المحادثات بين الحكومة الأفغانية و”طالبان”

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أن أمل موسكو ضعيف فيما يتعلق بالمحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية – “إن الوضع العسكري والسياسي في أفغانستان مازال متوترا.. فرغم العمليات التي ينفذها الأمن الأفغاني بانتظام تستمر طالبان في نشاطاتها العسكرية”.

وأشارت إلى أن عدد الهجمات المسلحة والإرهابية التي تنفذها الجماعات المتطرفة عبر أفغانستان لا ينقص، لافتة إلى أن محاولات المجموعة الرباعية التي تضم الصين وأمريكا وأفغانستان وباكستان فشلت في استمالة حركة طالبان إلى طاولة حوار السلام، لتبقى المحادثات بلا نتائج.

وأضافت “أنه للأسف هناك أمل ضعيف في أن أي تواصل مباشر بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان سيتم في وقت قريب”.

أ ش أ