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ضبط 405 مخالفات وتحصيل 5300 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح

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ضبط 405 مخالفات وتحصيل 5300 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح ضبط 405 مخالفات وتحصيل 5300 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملات مرورية بمدينة مرسى مطروح ، أشرف عليها اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 405 مخالفات.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه تم التصالح الفورى فى 58 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 5300 جنيه.

وأضاف مدير الأمن أنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.


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