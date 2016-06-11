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"حدق" أحد معالم السويس يجمع السوايسة لشراء الطرشى فى رمضان

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"حدق" أحد معالم السويس يجمع السوايسة لشراء الطرشى فى رمضان "حدق" أحد معالم السويس يجمع السوايسة لشراء الطرشى فى رمضان
على مدى سنوات طويلة تعود أبناء السويس على التواجد أمام محل "حدق" لبيع المخللات قبل الإفطار فى رمضان للحصول على مخلل أو طرشى حدق الذى يعتبر أشهر محل لبيع المخللات فى السويس وأقدم العاملين فى هذه المهنة داخل محافظة السويس.

الزحام الشديد قبل الإفطار أمام محل حدق أصبح من الظواهر الرمضانية فى السويس ويجمع فى نفس الوقت الأصدقاء الذين يتقابلون أمام محل حدق ليتبادلوا التهانى بشهر رمضان فى منتهى الودة والحب غير منشغلين بالزحام الشديد أو ارتفاع درجات الحرارة.

حدق يعتبر من أقدم محلات بيع المخلل بالسويس فقد أنشئ عام 1920 وتم بناؤه بمنطقة الغريب السكنية بالقرب من مسجد الغريب أشهر مساجد السويس.

وقال الحاج سيد على سليمان، مسئول عن محل حدق، إن المحل يرجع تاريخه إلى 1920 وهو بالفعل من أقدم المحلات المخصصة للمخل فى السويس ومعروف عنه نظافته وعشق السوايسة لمخلل حدق.

وتابع: سيد على: "إننا فى السويس جميعا أسرة واحدة يجمع بين أبناء السويس الحب والاحترام، ونحن فخورين بعملنا وبالسوايسة الذين يتواجدون دائما من أجل شراء المخلل من محل حدق".

وأشار سيد على إلى أن المحل المسئولين عنه الحاج سيد سليمان وسيد على سليمان، مؤكدا أننا خلال الفترة الماضية طلب منا مسئول المحافظة نقل المحل للخلف وهدم المحل القديم من أجل توسعة الشارع ونحن التزمنا وللأسف غيرنا لم يلتزم.

ويقول غريب ربيع مقلد، أحد أبناء منطقة الغريب السكنية بالسويس، إننا هنا فى السويس نحب القدوم إلى حدق الذى أصبح من مظاهر شهر رمضان لنتقابل ونسلم على بعضنا البعض، والمهم هو أن نشاهد أصدقاءنا وطبعا الحصول على كيس المخلل من حدق.


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