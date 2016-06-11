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6 أطعمة للتغلب على ألم الصداع فى رمضان

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6 أطعمة للتغلب على ألم الصداع فى رمضان 6 أطعمة للتغلب على ألم الصداع فى رمضان
الصداع من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون بعد الإفطار خلال شهر رمضان، نتيجة للعديد من العوامل منها جفاف الجسم من الماء أو انخفاض السكر فى الدم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الصداع من المشاكل التى يمكن أن تسبب عدم شعور بالراحة فى الرأس والجسم، وهناك عدة أسباب لوجود الصداع منها الجفاف أو انخفاض السكر فى الدم.

وحسب التقرير أن هناك أفضل الأطعمة التى تساعد فى الحد من الصداع، وأيضا يكون لهذه الأطعمة الكثير من الفوائد الصحية الأخرى، وتتضمن الآتى:

1. تناول اللبن قليل الدسم: يساعد على الحد من الصداع الناتج عن الجفاف ونقص الماء، كما أنه يساعدك فى الشعور بشكل أفضل.

2. البطاطس المشوية: لأن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تساعد فى التغلب على آلام الصداع الشديدة.

3. شرب الكافيين: يسيطر على كمية الهستامين التى يتم تحريرها فى الدم، والذى ينتج عنه الإصابة الصداع والحساسية.

4. تناول الأسماك الدهنية: (التونة والسلمون)، فاحتوائها على الأحماض الدهنية أوميجا3 والفيتامينات ب مثل فيتامين ب12 وب6، ويمكن لهذه الأسماك أن تعمل بشكل جيد على علاج ألم الصداع الشديد.

5. البطيخ: يمكن أن يساعد فى التخلص من الصداع الناتج عن الجفاف، كما أنه يعد من الفاكهة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم ويحافظ على توازن العناصر الغذائية فى الجسم.

6. الأناناس: انخفاض نسبة السكر فى الدم يكون سببا للصداع، والمغنيسيوم المتواجد فى الأناناس يساعد فى الحفاظ على توازن مستوى السكر.


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