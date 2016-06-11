إيران تؤكد ضرورة عدم استغلال قوات حفظ السلام للتدخل في شئون الدول

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، ضرورة عدم استخدام قوات حفظ السلام كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم السبت عن خوشرو قوله – في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في الجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان (حماية المدنيين في إطار عمليات حفظ السلام) – إن المجتمع الدولي يشعر بقلق عميق إزاء الهجمات التي تطال المدنيين والتي بلغت اليوم أبعادا غير مسبوقة.

وأضاف “أن الإجراءات الإنسانية ومنها الحفاظ على حياة المدنيين أحد أنشطة الأمم المتحدة، ومن حق المدنيين أن يحظوا بالحماية، ولكن للأسف نشاهد أن الهجمات على المدارس والمستشفيات وكوادر الإغاثة في المناطق المتأزمة تحولت إلى ظاهرة طبيعية، حيث ينبغي على جميع الدول في هذا السياق أن تهتم بشكل أكبر بالميثاق والقانون الدولي”.

أ ش أ