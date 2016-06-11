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القوات العراقية المشتركة تضيق الخناق على داعش بمدينة الفلوجة

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القوات العراقية المشتركة تضيق الخناق على داعش بمدينة الفلوجة القوات العراقية المشتركة تضيق الخناق على داعش بمدينة الفلوجة

>تمكنت قوات الجيش العراقى من السيطرة على جسر "البو علوان" وتماست مع القوات المتواجدة فى المحور الجنوبى لمدينة الفلوجة شرقى الأنبار وبدأ الطوق يضيق على تنظيم (داعش) داخل المدينة، وتقدمت قوات "مكافحة الإرهاب فى حى "الشهداء الأولي" باسناد من طيران العراق والتحالف الدولي.

وقال قائد الفرقة الآلية الثامنة بالجيش العميد عبد الحسين سوادي، اليوم السبت، ان قوات الفرقة التقت مع قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" فى المحور الجنوبى للفلوجة، مشيرا إلى أن السلاح الهندسى شرع فى رفع العبوات الناسفة التى زرعها تنظيم(داعش) الإرهابى فى منطقة العمليات.

على صعيد متصل انسحبت عناصر داعش اليوم من منطقة "النساف" غرب الفلوجة .. وقال مصدر عسكرى إنه نتيجة لضربات قوات "مكافحة الارهاب" بدأ مسلحو التنظيم بالانسحاب من النساف، لاسيما بعد تحرير منطقتى الصبيحات والفلاحات غرب قضاء الفلوجة.

ومن جانبه، صرح الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى الزبيدي، بأنه تم قتل عشرات الإرهابيين وتدمير سيارات مفخخة خلال عملية تحرير الصبيحات والفلاحات.

وقال الزبيدي، فى تصريح صحفي، إن قوات "مكافحة الارهاب" بالتنسيق مع شرطة الانبار وفرقة التدخل السريع تقدمت باتجاه منطقة حى الشهداء الأولى بعد تطهير شارع الأربعين و"الشهداء الثانية"، بإسناد من طيران القوة الجوية والجيش والتحالف الدولي.

وأشار إلى أن القوات المشتركة وجهت ضربات لمفارز التعويق التى تركها داعش ودمر سيارات مفخخة وقاذفات هاون وقتلت قناصة بالتنظيم فى منطقة الشهداء الاولى.
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