رئيس البرلمان العربى يلتقى شخصيات سورية مقيمة فى الخليج

استقبل أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى نخبة من الشخصيات السورية البارزة وممثلى الشعب السورى المقيمين فى الامارات والخليج، وتضمن الوفد وزير الثقافة السورى الأسبق رياض الأغى والدكتور والمفكر السورى محمد حبش ونخبة من المفكرين والإعلاميين السوريين، وذلك بهدف التشاور والاستعداد لندوة البرلمان العربى فى مقر الأمم المتحدة بجنيف حول حماية حقوق اللاجئين السوريين.

وتناول اللقاء موقف البرلمان العربى من الأزمة السورية ودعمه لكافة سبل حلها، حلا سياسيا يشمل كافة السوريين، من خلال تنفيذ قرارات جنيف 1، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإعادة إعمار سوريا، وضرورة حماية حقوق اللاجئين السوريين.

وركز رئيس البرلمان العربى على سبل حماية حقوق اللاجئين السوريين فى ظل الظروف الصعبة التى يتعرضون لها فى المهجر، ومبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين، والتى سيتم عرضها على كافة المؤسسات الدولية والحقوقية فى الندوة المزمع عقدها يومى 14- 16 من الشهر الجارى بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مؤكدا أن تداعيات الأزمة السورية لا تتوقف على المنطقة فحسب بل العالم أجمع.

وقدم الوفد السورى مجموعة من المقترحات والتوصيات، وبما يخص أهمية رعاية الجاليات السورية فى البلدان التى يقيمون فيها، وتسهيل سبل الحياة والتعليم والتأهيل المهنى لهم، وبالأخص للفئات العمرية ما بين 10-20 سنة حماية لهم وبهدف إعداد جيل جاهز لإعادة إعمار سوريا فور انتهاء الأزمة.

يذكر أن البرلمان العربى سيعقد ندوة فى مقر الأمم المتحدة بجنيف حول حقوق اللاجئين السوريين خلال الفترة ما بين 14-16 يونيو الحالى وسيلتقى كلا من زيد بن رعد المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفيليبو غراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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