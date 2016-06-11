وزير التعليم: الحل في تركيب أجهزه تشويش لمواجهة الغش الاليكتروني

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من ديسمبر ٢٠١٥ نتواصل مع وزارة الاتصالات من اجل مواجهة الغش الإليكتروني ، كما التقينا مع عدد من الجهات والشركات المحلية وثاني اكبر شركة في الصين وانتهينا انه لايوجد حاجة اسمها منع الغش الإليكتروني منعا كاملا.

واضاف – خلال الاجتماع المشترك من لجنة التعليم ولجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة الدكتور جمال شيحة – ان الوزارة أعدت تقرير وعرضته على مجلس الوزراء قبل الامتحانات بأكثر من شهر، وأكد إنه نسق مع جميع الجهات المعنية من داخل الدولة وخارج الدولة، وعقدت لقاء مع وزير الداخلية والمباحث الإليكترونية ومكافحة الغش الإليكتروني وتم رصد جميع المواقع الإليكتروني وتم حصرهم في ٢٦ موقع وابلغنا الجهات المعنية ، واصدرت الوزارة بينا بهذه المواقع والاجهزة التي تم الترويج لها وتم تحذير أولياء الأمور والترويج للغش سيكون نتيجته غرامة ٥٠ الف جنيه وتسجن ٣ سنوات من اجل الردع .

وأوضح أن الوزارة أعدت دورة تدريبية على كيفية مواجهة الغش الإليكتروني ، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية شارك فيها المباحث الإليكترونية ، و٢٧ غرفة فرعية في المحافظات لمتابعة ما يحدث ، وتم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإليكتروني ، موضحا ان الوزارة قامت بإبلاغ.

وأشار الوزير انه طالب بوقف الفيس بوك قبل الامتحانات بساعة وأثناء الامتحانات الا ان الرد جاء ان هذا غير دستوري ، فطالبت بإيقاف الانترنت، إلا أن الرد أيضا جاء أن هذا ضد القانون والدستور، فطالبت بالتشويش في نطاق المدرسة وكان الرد أيضا ضد القانون والدستور، وان التشويش داخل الفصل فقط يتكلف ١٥٠، مليون جنيه وعرضت الأمر على مجلس الوزراء ، وبالتالي لم يكن أمامنا سوى ان نلجأ للأساليب العادية.

وكشف انه بدءا من شهر فبراير الماضي قمنا بحصر اللجان التي لديها مشاكل وغش وكانوا ٩١ قمنا بإلغاء ٢٨ لجنة وأقمنا بتأمين اللجان، وراجعنا تحويلات الطلاب ورصدها مدرسة في بيلا والبراري في أسيوط والتحويلات تمت بعد الميعاد وبطريقة غير قانونية فتم إلغاء التحويلات ، اما لجنة البراري تم رصد ٧٣ نازحين على هذه اللجنة من الزقازيق فتم إلغاء كل التحويلات وغيرنا مكان اللجنة وقمنا بتحويل المسئولين عن ذلك للنيابة ، وتم إلغاء التحويلات غير الشرعية اما ٢٥ طالب فهم تم تحويلهم بشكل شرعي ولايوجد بينهم ابن مسئول

> واشار الى انه تم تكليف عضو قانوني في كل لجنة بحيث لو وقعت مشكلة يتم اتخاذ ذلك في نفس اللحظة ، ويشارك في الامتحانات فوق ال٨٠ الف ، ولايوجد واحد على مسئوليتى شارك في امتحانات الثانوية العامة الا وتم فحصه من ٣ جهات ايا كان الموقع الذي سيعمل فيه ، وقمنا بترتيبات في ورقة الإجابة حتى لا تتكرر واقعة صفر مريم وعرض الوزير صورة لكراسة الاجابة وكل رئيس لجنة سيقوم بالتوقيع بحيث اذا ادعى الطالب ان الورقة ليست ورقته نراجع التوقيعات التي تتم بطريقة معينة.

ومن جانبه طالب رئيس لجنة التعليم انه من الضروري الفصل في قضية مريم ولا يجب ترك المسائل بهذا الشكل ، ومن جانبه عقب الوزير انه لايمتلك ان يحكم وانه اتخذ الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ، والاجراءات التي تتخذها قبل الامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش.

وأشار إلى انه نسق مع وزارة الدفاع لنقل الأوراق عبر الطائرات ، والداخلية التي تنقل الأوراق بالسيارات ، ووزير الكهرباء لضمان عدم قطع الكهرباء ، والصحة وضمان وجود طبيب في كل لجنة ، والوقوف لتكون خطب الجمعة عن الغش ، وأجبرنا ٢٧ محافظة لاصلاح جميع الاستراحات وكانت الوزارة حريصة ان تكون جميع الاستراحات مجهزة .

وأشار إلى أنه يوم الأحد الماضي تم إبلاغي ان هذه الأسئلة تم تسريبها وهي أسئلة التربية الدينية ، ولم تكن هي ورقة الأسئلة ولكنه محتوى ومع ذلك تم استدعاء اللجنة الفنية وأكدوا ان هذا الكلام له علاقة بالامتحان فاستدعيت المسئول المطبعة وقمنا بتحرير محضر وتم تأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات ، وتم تحويل المسئولين ونتمنى ان نصل للحقيقة .

وأكد أنه لم يتسرب شيئا على الإطلاق من امتحانات اللغة الانجليزية وهذه الامتحانات ليس لها علاقة بالامتحان الحقيقي ، وفي هذا اليوم كان رئيس الوزراء موجود ، وتم تسريب ورقة وتم تحديد مكان الطالب واللجنة بواسطة غرفة العمليات وتم تفتيش الطالب ولم يكن معه كارت مستر وأم فحص الكارت اتضح انه جهاز ارسال واستقبال