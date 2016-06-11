تجنّبي أسوأ كوابيس الشعر: الحرارة والرطوبة

ليس هناك أسوأ وأكثر إزعاجاً من الشعر الجافّ، الذي لا يُمكن التحكّم به، في أشهر الصيف الحارة وفائقة الرطوبة. وبين التعرّض لأشعة الشمس القاسية في الخارج، والطقس المكيّف الجافّ في الداخل، لن يجد شعرك أيّ مهرب من مواجهة ضرر الصيف! ويُمكن للحرارة والرطوبة أن تخلّصا شعرك من الترطيب والألوان والتركيبة القوية، لتتركه باهتاً وخالياً من الحياة، وتتركك بشعور مشابه أيضاً.

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لكن محاربة الشعر التالف في فصل الصيف ليس بالصعوبة التي تعتقدينها؛ ولست بحاجة أبداً إلى علاجات الصالونات الطويلة والمكلفة، أو استخدام كومة من المنتجات الحديثة. إنّ التعمّق في صميم حلول الشعر الجافّ يعني الوصول إلى جذور المشكلة: فروة الرأس. وإنّ التأكد من حصول فروة رأسك على الترطيب والانتعاش هو أمر محوري للحافظ على خصلات شعر صحية، يُمكنك التألق بها في أقسى أيام الصيف حرارة وجفافاً.

ويجب أن يحتوي برنامجك اليوميّ المعتاد للعناية بالشعر على منتجاتٍ، تبدأ بترطيب فروة الرأس، وصولاً إلى نهاية أطراف شعرك. فروة الرأس الصحيّة هي عنصر رئيسيّ من دون شكّ، ولكن الخصلات النابضة بالترطيب لها الأهمية نفسها أيضاً! ويمكنك الحصول على خصلات شعر لامعة، ورقيقة، وانسيابية، ببساطة فائقة وبمجرد استخدام منتجات مصممة لتقوم بتلك المهمة تماماً.

علامة الشامبو رقم 1 عالمياً تأتيك بحلّ الترطيب من الجذور إلى الأطراف؛ الحل الذي كنت تبحثين عنه طوال الوقت. شامبو هيد آند شولدرز الجديد حيويّ وحريريّ ويمتلك تركيبة مطوّرة، تحتوي على مرطّبات أكثر بست مرات مقارنة بمنتجات الشامبو التقليدية، ليمنحك فروة رأس صحية وشعراً نابضاً بالحيوية والنضارة. إنه شامبو ترطيب يعمل على إصلاح الشعر الجافّ ليتركه أكثر نعومة بشكل واضح، ومع رائحة عطرة جميلة تدوم طويلاً ولا يمكن مقاومتها!

وبما يتضمنه من مكوّنات مثل زهرة الكاميلا الشهيرة بقدرتها على الترطيب، ونفحات التوت الحريرية التي تضيف الفيتامينات الضرورية والغنية، يقدّم هذا الشامبو مزايا الترطيب والحماية في أشهر الصيف الحارة والضارّة، ليتركه محمياً وفواحاً بعطر مميّز يدوم طوال اليوم. إذاً، تجنبي معاناة الشعر في هذا الصيف، واحصلي على شعر حريري انسيابي مع هذا الشامبو الجديد والمطوّر.

