بالصور.. الأزهر: 35 محضر غش فى مادة الأحياء وطالب يخفى المحمول فى الحذاء

أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الامتحان فى مادة الأحياء حيث تمكنت فرق المتابعة من ضبط وتحرر عدة محاضر غش لعدد من الطلاب والطالبات، وتمكنت لجنة المتابعة من ضبط طالب بلجنة بلقاس، كان بحوزته هاتف محمول داخل اللجنة، وقد تم تحرير محضر للطالب، وتحرير محضر آخر لطالب قام بتمزيق ورقة الإجابة.

وقال عباس شومان وكيل الأزهر، إن تقرير المتابعة رصد 35 حالة غش بالمحافظات، الشرقية تم تحرير 21 محضر غش والغاء ندب لجنتى فاقوس بنين وفتيات ، حيث تمكن أعضاء لجنة مشيخة الأزهر من ضبط وسيلة جديدة فى الغش حيث تم ضبط طالبين يقومان بإخفاء الهاتف المحمول داخل "شبشب" وكذلك (تيشيرت ) به دائرة تقوية بلوتوث مع جهاز محمول مخبأ داخل تجويف معد بالحذاء.

وأضاف شومان ، فى بيان صحفى ، أنه بمحافظة كفر الشيخ، تم تحرير 6 حالات غش لـ 6 طالبات بلجنة فتيات بيلا (معهد فتيات الكوم الطويل)، ومحضر غش لطالبة بلجنة فتيات فوه، ومحضر آخر لطالبة بلجنة الحامول، وذلك بعد حيازة بعض الطالبات الثمانية لأجهزة محمول داخل اللجنة وبعضهن ورق غش، محافظة القاهرة تحرير محضر غش لطالب بمعهد الدكتور طلعت، حيث كان فى حيازة الطالب جهاز غش فى هيئة "ماستر كارد".

وفى محافظة أسيوط ، تم تحرير محضر غش للطالب بمعهد نور الإسلام، كان بحوزة الطالب جهاز محمول داخل اللجنة، يستخدمه للغة والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعى من داخل اللجنة، وفى الأقصر تحرير محضر غش لطالب بلجنة بنين الأقصر، كان بحيازته سماعة بلوتوث يتواصل بها مع جهاز من خارج اللجنة للغش

وأشار وكيل الأزهر ، الى أنه تم الاتصال بـ57 رئيس لجنة، وذلك بغرض ضبط اللجان، وتفتيش بعض الطلاب والطالبات عن طريق لجنة الأمن وبشكل هادئ، وذلك بعد تعامل هؤلاء الطلاب مع شبكات التواصل الاجتماعى خلال انعقاد الامتحان، وقد ساهم ذلك فى ضبط اللجان وما أسفرت عنه من نتائج دمرت فى هذا التقرير.

وقال شومان" شباب الأزهر يقدمون كل يوم ما يعجز عنه الخبراء فبعد تطويرهم العام الماضى لتقنية تغليف الأسئلة التى أدت إلى نجاح مبهر قضى تماما على ظاهرة تسريب الامتحانات قبل بداية اللجان، وبعد تحدى صفحات الغش والتلاعب بها من قبل فريق متخصص استطاع أن ينفذ إلى أعماق تلك الصفحات ويحصلون من خلالها على معلومات عن المتواصلين مع تلك الصفحات لضبط المتواصلين بشكل يومى فى مختلف أنحاء الجمهورية، والحصول على معلومات دقيقة عن القائمين على تلك الصفحات بالأسماء تدعم الأجهزة المعنية فى القبض عليهم وتقديمهم للعدالة .



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