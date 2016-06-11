أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عاطل يقتل والده طعنا بالسكين أثناء تناول"السحور" بسبب معايرته بالبطالة

Google+ Print
عاطل يقتل والده طعنا بالسكين أثناء تناول"السحور" بسبب معايرته بالبطالة عاطل يقتل والده طعنا بالسكين أثناء تناول"السحور" بسبب معايرته بالبطالة
أنهى عاطل حياة والده طعنا بالسكين بحدائق القبة أثناء تناولهما السحور، بسبب معايرة المجنى عليه لابنه المتهم ببطالته، تحرر محضر بالواقعة، وتولى المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تحضير المجنى عليه "72 " سنة طعام "السحور" لتناوله مع أسرته وأثناء ذلك طلب منه ابنه "فلوس" للأنفاق على نفسه كونه بدون عمل، وعندما عاتبه والده على جلوسه فى المنزل بدون عمل نشبت بينهما مشادة كلامية، أسرع المتهم 23 سنة إلى المطبخ وأحضر سكينا وانهال طعنا على والده بالسكين لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، ثم حاول المتهم الانتحار بطعن نفسه ولكن أسرته انقذته وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

أمرت النيابة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة بتشريح جثمان المجنى عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

"مكافحة جرائم النشل" تضبط سودانيين أثناء سرقتهما متعلقات شاب فى الموسكى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365