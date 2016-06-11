عاطل يقتل والده طعنا بالسكين أثناء تناول"السحور" بسبب معايرته بالبطالة

أنهى عاطل حياة والده طعنا بالسكين بحدائق القبة أثناء تناولهما السحور، بسبب معايرة المجنى عليه لابنه المتهم ببطالته، تحرر محضر بالواقعة، وتولى المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تحضير المجنى عليه "72 " سنة طعام "السحور" لتناوله مع أسرته وأثناء ذلك طلب منه ابنه "فلوس" للأنفاق على نفسه كونه بدون عمل، وعندما عاتبه والده على جلوسه فى المنزل بدون عمل نشبت بينهما مشادة كلامية، أسرع المتهم 23 سنة إلى المطبخ وأحضر سكينا وانهال طعنا على والده بالسكين لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، ثم حاول المتهم الانتحار بطعن نفسه ولكن أسرته انقذته وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

أمرت النيابة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة بتشريح جثمان المجنى عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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