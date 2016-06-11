وزير التعليم: "طالبت بوقف فيس بوك داخل لجان الامتحانات قالولى ضد الدستور"

قال د. الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اقترحت وقف موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك داخل نطاق المدارس التى يتواجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل الامتحان بساعه وأثناءه، وذلك لمكافحة الغش الاليكترونى لكن الطلب قوبل بالرفض حيث قالوا لنا: "هذا الطلب ضد الدستور والقانون".

وأضاف الشربينى، خلال اجتماع لجنتى التعليم والبحث العلمى وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الوزارة أبدت عدة اقتراحات اخرى لردع الغش الاليكترونى ومنها وقف الانترنت داخل اللجان من خلال التشويش على شبكة الانترنت فى نطاق المدارس التى يتواجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، لكنهم رفضوا أيضا لمخالفة ذلك للقانون والدستور، وقيل إنه يمكن التشويش داخل الفصل فقط، وبتكلفه 150 مليون جنيه لكن ذلك لن يحقق نتيجة فعليه إلا بنسبه 40% ونقلت هذا الأمر لمجلس الوزراء.

وتابع الشريبى، بأن الوزارة بدأت فى التصدى لظاهره الغش الاليكترونى، والتى بدأت بعد ثورة 25 يناير، منذ 6 أشهر ماضية، وذلك من خلال 6 لقاءات مع عدد من المسئولين فى وزارة الاتصالات و6 اجتماعات مع الجهات المعنية فى وزارة الداخلية خاصة مباحث الانترنت، وعقد لقاءات مع الشركات المحلية المتخصصة فى مجال مكافحة الغش، وكذلك لقاء مع أحد المسئولين بثانى أكبر شركة صينية عامله فى هذا المجال ونتهى الأمر إلى أنه لا يوجد شيء نستطيع من خلاله منع الغش الاليكترونى تمامًا، لافتا إلى أنه عرض كل تلك اللقاءات على مجلس الوزراء.

ولفت الشربينى، أنه تم رصد جميع المواقع الالكترونية التى كانت تهدد باختراق امتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 26 موقعاً، وذلك قبل الامتحانات، مضيفاً: "أخطرنا فى بيان صادر عن الوزارة بالمواقع والأجهزة وحذرنا من تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لردع من يقومون بالغش".

وأشار "الشربينى" إلى أن الوزارة أقامت ورش عمل من أجل التعريف بكيفيه استخدام العصا الاليكترونية المستخدمة فى التفتيش لرصد الغش الإليكترونى، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم الحماية المدنية والنجدة ومباحث الانترنت.

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