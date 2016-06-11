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الاتحاد النيجيري يعلن وفاة مدرب المنتخب الأسبق شعيبو أمودو

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الاتحاد النيجيري يعلن وفاة مدرب المنتخب الأسبق شعيبو أمودو الاتحاد النيجيري يعلن وفاة مدرب المنتخب الأسبق شعيبو أمودو

شعيبو امودو مدرب نيجريا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة مدرب الأسبق شعيبو أمودو، عن 58 عاما بسبب مشاكل في الصدر دون توضيح الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأوضح الاتحاد أن أمودو فارق الحياة خلال نومه، بعد أن شعر بآلام في الصدر في مدينة بنين سيتي جنوب نيجيريا.

وتولى أمودو الإشراف على منتخب نيجيريا عدة مرات (1994-1995، و1996-1997، و2001-2002 و2008-2010 و2014) وعين مستشارا في 2015، واستطاع تأهيل نيجيريا إلى نهائيات مونديالي 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2010 في جنوب افريقيا، لكنه أقيل في المرتين قبل خوض النهائيات.

وكان أمودو مرشحًا لتولي منصب مدرب المنتخب خلفا لصنداي أوليسيه الذي استقال في فبراير الماضي، لكنه رفض العرض لأسباب صحية.

ويأتي الإعلان عن وفاة أمودو بعد وفاة المدرب السابق ستيفن كيشي الأربعاء إثر أزمة قلبية عن 54 عاما.

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