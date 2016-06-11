وكيل الأزهر: الإعلان قريبا عن تقنية جديدة لمنع تمرير اوراق الاجابة

أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف أن شباب الأزهر فى طريقهم لإنجاز "تقنية مبتكرة عبقرية نتوقع أن يقود الأزهر من خلالها جهود مكافحة الغش من خلال منع تمرير أوراق الإجابة أثناء اللجنة، ولن نعلن عنها إلا بعد تطبيقها".

جاء ذلك فى بيان، أصدره الازهر الشريف، فيما أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الامتحان فى مادة الأحياء حيث تمكنت فرق المتابعة من ضبط وتحرير عدة محاضر غش لعدد من الطلاب والطالبات.

ونقل البيان عن وكيل الازهر قوله أن "شباب الأزهر يقدمون كل يوم ما يعجز عنه الخبراء" لافتا إلى نجاحهم فى تطويرتقنية تغليف الأسئلة التى أدت إلى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات قبل بداية اللجان.

يذكر ان فريق متخصص استطاع أن ينفذ إلى أعماق تلك صفحات الغش ويحصلون من خلالها على معلومات عن المتواصلين مع تلك الصفحات لضبط المتواصلين بشكل يومى فى مختلف أنحاء الجمهورية، والحصول على معلومات دقيقة عن القائمين على تلك الصفحات بالأسماء تدعم الأجهزة المعنية فى القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وتابع شومان: وبعد المستوى المهارى العالى فى تحديد مصادر تمرير أوراق الأسئلة بعد لحظات مهما حاول العابثون إخفاء معالم الجريمة بطمس الأختام أو استخدام بعض الطلاب لهواتف زملائهم بالتبادل من باب التمويه، ومنه ما حدث مؤخرا من كشف طالب يستخدم اسم زميل له من باب التضليل وتم كشفه وحرمانه من نتيجة الفصلين، كما تم ضبط الطالب الذى مرر ورقة الامتحان بعد طمس أختامها الثلاثة من لجنة بقنا وتم حرمانه من نتيجة العام أيضا.

وعلى صعيد الجهود المبذولة لضبط لجان الامتحانات تم تحرير 21 محضر غش فى منطقة الشرقية، والغاء ندب لجنتى فاقوس بنين وفتيات ، حيث تمكن أعضاء لجنة مشيخة الأزهر من ضبط وسيلة جديدة فى الغش حيث تم ضبط طالبين يقومان بإخفاء الهاتف المحمول داخل "شبشب" وكذلك (تيشيرت ) به دائرة تقوية بلوتوث مع جهاز محمول مخبأ داخل تجويف معد بالحذاء.

وفى منطقة كفر الشيخ تم تحرير 6 حالات غش لـ 6 طالبات بلجنة فتيات بيلا (معهد فتيات الكوم الطويل)، ومحضر غش لطالبة بلجنة فتيات فوه، ومحضر آخر لطالبة بلجنة الحامول، وذلك بعد حيازة بعض الطالبات الثمانية لأجهزة محمول داخل اللجنة وبعضهن ورق غش.

وفى منطقة القاهرة تم تحرير محضر غش لطالب بمعهد الدكتور طلعت، حيث كان فى حيازة الطالب جهاز غش فى هيئة "ماستر كارد".

اما فى منطقة أسيوط تم تحرير محضر غش للطالب بمعهد نور الإسلام، كان بحوزة الطالب جهاز محمول داخل اللجنة، يستخدمه للغة والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعى من داخل اللجنة.

وفى منطقة الأقصر تم تحرير محضر غش لطالب بلجنة بنين الأقصر، كان بحيازته سماعة بلوتوث يتواصل بها مع جهاز من خارج اللجنة للغش، وفى منطقة الدقهلية تم تحرير محضرى غش لطالبين بمعهد شربين، ضبط بحوزة الطالبين أوراق غش، وكذا تحرير محضر غش لطالب بلجنة بنين أجا، لمتابعة عبارات مسيئة داخل ورقة الإجابة، وضبط طالب بلجنة بلقاس، كان بحوزته هاتف محمول داخل اللجنة، وقد تم تحرير محضر للطالب، وتحرير محضر آخر لطالب قام بتمزيق ورقة الإجابة، وتم تحرير محضر غش لطالبة بلجنة فتيات المنصورة، بعد تمزيقها ورقة الإجابة.

وتم الاتصال بـ57 رئيس لجنة، وذلك بغرض ضبط اللجان، وتفتيش بعض الطلاب والطالبات عن طريق لجنة الأمن وبشكل هادئ، وذلك بعد تعامل هؤلاء الطلاب مع شبكات التواصل الاجتماعى خلال انعقاد الامتحان، وقد ساهم ذلك فى ضبط اللجان وما أسفرت عنه من نتائج دمرت فى هذا التقرير.

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