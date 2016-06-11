اليوم..مجلس إدارة نادى أسوان يحدد الموقف النهائي لعماد النحاس

مراسل«ONA»:

> يعقد مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الدكتور حسن عبدالقادر إجتماعًا طارئًا مساء اليوم السبت، لتحديد موقف عماد النحاس المدير الفني لأسوان عقب التصريحات التي أدلي بها عقب مباراة “أسوان والانتاج الحربي”، والتى قال فيها أن إستمراره في أسوان الموسم المقبل ليس مؤكدًا بنسبة 100% .

وأكد مصطفي أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، والمشرف علي الكرة ، أن إدارة النادي عقدت إجتماعًا مع عماد النحاس في بداية شهر يونيو، وتم الإتفاق علي إستمراره في قيادة أسوان خلال الموسم المقبل ولكننا فوجئنا بتصريحات النحاس عقب مباراة الانتاج بان بقاءه مع اسوان ليس مؤكدا .

واضاف، أن مجلس الإدارة سوف يعقد إجتماعًا اليوم السبت، عقب مباراة الزمالك وإتحاد الشرطة، والتي ستؤكد بقاء أسوان في الدوري الممتاز في حالة هزيمة الشرطة، وتحديد الموقف النهائي لعماد النحاس